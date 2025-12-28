Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser
Folge 10: Das Generationen-Haus
44 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 6
Hailey und Jason leben in einem Bauernhaus, das schon lange im Familienbesitz ist. Jasons Großvater hat das Anwesen einst gekauft und an seine Nachkommen weitergegeben. Nun will das Paar hier mit seinen drei Kindern ein neues Zuhause finden. Doch die alten Gemäuer könnten dringend einen neuen Anstrich gebrauchen. Billy und Carolyn greifen der Familie bei den Renovierungsarbeiten unter die Arme.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick