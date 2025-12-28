Zum Inhalt springenBarrierefrei
Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

Der Kamin-Wettstreit

sixxStaffel 2Folge 9vom 04.01.2026
Der Kamin-Wettstreit

Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

Folge 9: Der Kamin-Wettstreit

44 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 6

Marianne und Ron lassen ihr Leben in der Großstadt hinter sich, um mit ihrer Familie auf dem Land zur Ruhe zu kommen. Inmitten von Weinbergen kaufen sie sich deshalb ein schickes kleines Bauernhaus. Um die alten Gemäuer auf Vordermann zu bringen, bitten sie Carolyn und Billy um Hilfe. Gemeinsam mit ihrem Team sollen die Profis die Wohnraumgestaltung übernehmen. Können die beiden mit ihrem Konzept bei dem Paar punkten?

