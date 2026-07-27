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Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

New Farmhouse Charm

sixxStaffel 3Folge 1vom 27.07.2026
New Farmhouse Charm

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Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

Folge 1: New Farmhouse Charm

42 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 6

Trevor und Luke wohnen in einem Haus auf einem großen Grundstück. Eine wunderschöne Aussicht und lange Spaziergänge gehören zum alltäglichen Leben der beiden. Zur vollkommenen Zufriedenheit fehlt nur noch eins - eine Renovierung. Vor allem das Innere des Anwesens benötigt Carolyn und Billys handwerkliches und kreatives Geschick. Das Experten-Duo weiß, was zu tun ist und verwandelt ein charmantes Häuschen in ein echtes Landhaus für das glückliche Paar.

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