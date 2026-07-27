Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser
Folge 2: Guesthouse in Bloom
42 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 6
Brigitte und Nikola betreiben einen Erlebnisbauernhof, den sie auch bewohnen. Brigitte gibt Blumenbindekurse, doch die Familie möchte ihr Geschäft erweitern und auch Hochzeitsfeiern auf dem Grundstück anbieten. Dafür muss das Gästehaus umgebaut werden. Carolyn und Billy sind geschockt, als sie sehen, in welchem Zustand sich das Häuschen befindet. Ein verschimmeltes Badezimmer und brüchige Wände müssen komplett neu gemacht werden. Wie wird das Ergebnis am Ende aussehen?
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