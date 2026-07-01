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Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

Wine Country Farmhouse

sixxStaffel 3Folge 7vom 30.07.2026
Wine Country Farmhouse

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Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

Folge 7: Wine Country Farmhouse

42 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 6

Denyse und Derek erfüllen sich ihren langersehnten Wunsch und kaufen ein Haus. Das alte Anwesen befindet sich in einer idyllischen Weinregion. Doch bevor das Paar ihr Zuhause beziehen kann, muss der Innenraum komplett renoviert und umgestaltet werden. Denyse und Derek wenden sich an die Umbau-Profis mit der Hoffnung, dass sie bald ihr Traumhaus beziehen können.

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