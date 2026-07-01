Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser
Folge 8: An Entertaining Reno
42 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 6
Das frisch verheiratete Paar Shawn und Kirk kauft sich ein 200 Jahre altes Landhaus. Das historische Gebäude wurde jahrelang vernachlässigt, doch das Ehepaar will es in sein Traumhaus verwandeln. Allerdings fehlt den beiden die Zeit und Kreativität, um den Umbau selbst in die Hand zu nehmen. Deshalb benötigen sie Hilfe von Carolyn und Billy. Die Profis machen sich an die Arbeit und zaubern aus dem veralteten Bauwerk ein modernes Zuhause.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick