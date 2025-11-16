Die Legende von Samuel BallJetzt kostenlos streamen
Faszination Oak Island
Folge 2: Die Legende von Samuel Ball
41 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12
Die Antworten auf ein 229 Jahre altes Geheimnis, das mit dem Schatz in Verbindung stehen könnte, liegen zum Greifen nahe. Experten betrachten das Leben eines ehemaligen Sklaven aus den USA, der zu einem der wohlhabendsten Bewohner von Oak Island wurde.
Faszination Oak Island
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2024
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
