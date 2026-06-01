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FBI: Most Wanted

Rachefeldzug

SAT.1Staffel 2Folge 1vom 30.06.2026
Rachefeldzug

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FBI: Most Wanted

Folge 1: Rachefeldzug

41 Min.Folge vom 30.06.2026Ab 12

Jess LaCroix sieht nach langer Zeit seinen Vater wieder, der seine neue Freundin im Schlepptau hat und ein paar Tage bei der Familie verbringen will. Doch viel Zeit zum Kennenlernen bleibt nicht, da ein neuer Fall gelöst werden muss. Zwei Schützen haben aus einem Van heraus an zwei verschiedenen Tatorten wild um sich geschossen. Sechs Menschen wurden dabei tödlich getroffen, 14 weitere sind schwer verletzt. Die Angst vor möglichen weiteren Anschlägen ist entsprechend groß ...

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