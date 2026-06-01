FBI: Most Wanted
Folge 1: Rachefeldzug
41 Min.Folge vom 30.06.2026Ab 12
Jess LaCroix sieht nach langer Zeit seinen Vater wieder, der seine neue Freundin im Schlepptau hat und ein paar Tage bei der Familie verbringen will. Doch viel Zeit zum Kennenlernen bleibt nicht, da ein neuer Fall gelöst werden muss. Zwei Schützen haben aus einem Van heraus an zwei verschiedenen Tatorten wild um sich geschossen. Sechs Menschen wurden dabei tödlich getroffen, 14 weitere sind schwer verletzt. Die Angst vor möglichen weiteren Anschlägen ist entsprechend groß ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Most Wanted
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: CBS International Television
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