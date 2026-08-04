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FBI: Most Wanted

Manipuliert

SAT.1Staffel 2Folge 6vom 04.08.2026
Manipuliert

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FBI: Most Wanted

Folge 6: Manipuliert

41 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 16

Zwei Ex-Sträflinge schmieden einen perfiden Plan, um schnell das große Geld zu machen. Eine wohlhabende Familie wird dabei zu ihrem Zielobjekt. Doch was mit einem geplanten Raubüberfall beginnt, endet mit einem Doppelmord und der Entführung der Mutter und deren Tochter. Das Team rund um Jess LaCroix setzt nun alles daran, die zwei Überlebenden schnellstmöglich zu finden ...

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