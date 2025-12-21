FBI: Most Wanted
Folge 10: Verschwörungstheorie
42 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12
Als der Polizist Phil Grady plötzlich spurlos verschwindet, müssen Remy und sein Team ermitteln. Wie sich herausstellt, stand dem Vermissten ein Prozess bevor, in dem er sich für den Missbrauch an obdachlosen Frauen verantworten sollte. Die Agenten finden schnell eine Spur, doch bevor sie den Täter stellen können, erleben sie eine böse Überraschung.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
