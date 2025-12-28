Das Böse lauert überallJetzt ohne Werbung streamen
FBI: Most Wanted
Folge 12: Das Böse lauert überall
42 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12
Als die Geschwister Chloe und Luke plötzlich spurlos verschwinden, führt eine erste Spur das FBI in eine nahegelegene Kirche. Der Pastor, der offenbar unter psychischen Problemen leidet, wird schnell zum Hauptverdächtigen in dem Entführungsfall. Remy ermittelt undercover und schleust sich in das Gotteshaus ein. Dabei wird er außerdem mit den Dämonen seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert.
