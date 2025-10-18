Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
FBI: Most Wanted

Unmittelbare Bedrohung

Kabel EinsStaffel 4Folge 16vom 18.10.2025
Unmittelbare Bedrohung

Unmittelbare BedrohungJetzt kostenlos streamen

FBI: Most Wanted

Folge 16: Unmittelbare Bedrohung

40 Min.Folge vom 18.10.2025Ab 12

Remy und sein Team gehen dem Hinweis auf ein verheerendes Attentat nach. Offenbar haben es die Täter auf den Präsidenten der Vereinigten Staaten abgesehen. Am Flughafen von New York City findet das FBI schließlich eine Bombe, die das gesamte Gelände in die Luft sprengen könnte. Sind die Agenten in der Lage, die Bombe rechtzeitig zu entschärfen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

FBI: Most Wanted
Kabel Eins
FBI: Most Wanted

FBI: Most Wanted

Alle 1 Staffeln und Folgen