Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
FBI: Most Wanted

Kontrolle

Kabel EinsStaffel 4Folge 17vom 25.10.2025
Kontrolle

KontrolleJetzt kostenlos streamen

FBI: Most Wanted

Folge 17: Kontrolle

43 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 12

Remy und sein Team müssen einen flüchtigen Mörder stellen: Ex-Häftling Patrick zieht kurzerhand in der WG seiner Schwester Carly ein. Schnell macht er sich deren Mitbewohnerinnen Maya und Bethany gefügig. Als Patrick den Vater eines Mädchens tötet und auf der Flucht noch mehrere Banken überfällt, ruft er das FBI auf den Plan. Können die Agenten den Straftäter zur Strecke bringen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

FBI: Most Wanted
Kabel Eins
FBI: Most Wanted

FBI: Most Wanted

Alle 1 Staffeln und Folgen