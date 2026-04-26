FBI: Most Wanted
Folge 2: Persönlichkeitsstörung
42 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 12
Ray stößt als neues Teammitglied zum FBI und darf seine Fähigkeiten in einem komplizierten Fall unter Beweis stellen. Ein toter Finanzbeamter gibt den Ermittlern Rätsel auf. Schnell fällt der Verdacht auf eine junge Frau mit einer Persönlichkeitsstörung. Schon bald hat diese ein weiteres Opfer auf dem Gewissen. Können die Agenten dem Morden ein Ende setzen?
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Most Wanted
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: CBS International Television
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