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FBI: Most Wanted

Persönlichkeitsstörung

Kabel EinsStaffel 4Folge 2vom 02.05.2026
Persönlichkeitsstörung

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FBI: Most Wanted

Folge 2: Persönlichkeitsstörung

42 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 12

Ray stößt als neues Teammitglied zum FBI und darf seine Fähigkeiten in einem komplizierten Fall unter Beweis stellen. Ein toter Finanzbeamter gibt den Ermittlern Rätsel auf. Schnell fällt der Verdacht auf eine junge Frau mit einer Persönlichkeitsstörung. Schon bald hat diese ein weiteres Opfer auf dem Gewissen. Können die Agenten dem Morden ein Ende setzen?

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