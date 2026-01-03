Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Staffel 5
Folge 13
vom 03.01.2026
Folge 13: Schmutzige Bombe

41 Min.
Folge vom 03.01.2026
Ab 12

Der Absturz eines Kleinflugzeuges fordert mehrere Todesopfer und ruft Remy und sein Team auf den Plan. Der vermeintliche Unfall weist einige Ungereimtheiten auf. Als wenig später auch noch zwei Männer und eine Journalistin ermordet werden, entdecken die Agenten einen schrecklichen Zusammenhang.

