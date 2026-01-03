FBI: Most Wanted
Folge 13: Schmutzige Bombe
41 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 12
Der Absturz eines Kleinflugzeuges fordert mehrere Todesopfer und ruft Remy und sein Team auf den Plan. Der vermeintliche Unfall weist einige Ungereimtheiten auf. Als wenig später auch noch zwei Männer und eine Journalistin ermordet werden, entdecken die Agenten einen schrecklichen Zusammenhang.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2020
