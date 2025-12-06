Auf der Spur des KillersJetzt kostenlos streamen
FBI: Most Wanted
Folge 4: Auf der Spur des Killers
42 Min.Folge vom 06.12.2025Ab 12
Remy und sein Team ermitteln im Fall eines Serienkillers, der Frauen auf brutalste Weise tötet und anschließend ausweidet. Die Agents gehen einigen Spuren nach, die jedoch schnell im Sand verlaufen. Doch die Zeit drängt, denn der Mörder hat bereits sein nächstes Opfer im Visier ...
FBI: Most Wanted
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
