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FBI: Most Wanted

Eiskalte Geschäfte

Kabel EinsStaffel 6Folge 21vom 25.04.2026
Eiskalte Geschäfte

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FBI: Most Wanted

Folge 21: Eiskalte Geschäfte

42 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 12

Remy und sein Team bekommen es mit mehreren ungeklärten Entführungsfällen zu tun. Es handelt sich dabei jedes Mal um Migranten, die bei der Einwanderungs- und Zollbehörde vorständig werden sollten. Schnell wird klar, dass es sich um Serientäter handeln muss. Als die Agenten die Spur der Entführer aufnehmen, machen sie eine schreckliche Entdeckung.

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