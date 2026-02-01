Zum Inhalt springenBarrierefrei
FBI: Most Wanted

Abschied

SAT.1Staffel 6Folge 22vom 17.02.2026
Abschied

FBI: Most Wanted

Folge 22: Abschied

42 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 12

Bei einer Demonstration wird eine Frau erschossen. Das FBI nimmt die Ermittlungen auf und geht zwei Männern auf die Spur, die offenbar noch mehr im Schilde führen. Die beiden haben es auf wertvolle Daten abgesehen und wittern das große Geld. Können die Agenten die Verbrecher stoppen? Außerdem nimmt Remy schweren Herzens Abschied von seinem Team und hängt seinen Job an den Nagel.

