FBI: Special Crime Unit
Folge 16: Personenschutz
42 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Während einer Eishockeypartie zwischen ICE- und DEA-Mitarbeitern fällt ein Schuss - ein Spieler kommt dabei ums Leben. Das FBI gerät in höchste Alarmbereitschaft, denn bei der Partie war ebenfalls ein namhafter US-amerikanischer Politiker anwesend. Auch er könnte das Ziel des Attentats gewesen sein - und der Schütze ist noch auf freiem Fuß.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
