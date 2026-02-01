Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
FBI: Special Crime Unit

One Night Stand

Kabel EinsStaffel 4Folge 17vom 07.02.2026
One Night Stand

One Night StandJetzt kostenlos streamen

FBI: Special Crime Unit

Folge 17: One Night Stand

39 Min.Folge vom 07.02.2026Ab 12

Das FBI-Team untersucht den mysteriösen Mord an einem jungen Pärchen, welches erst kürzlich aus dem Urlaub nach New York zurückgekehrt ist. Der Verdacht fällt auf einen Mann, der in Drogengeschäfte verwickelt ist ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

FBI: Special Crime Unit
Kabel Eins
FBI: Special Crime Unit

FBI: Special Crime Unit

Alle 3 Staffeln und Folgen