FBI: Special Crime Unit
Folge 3: Explosiv
41 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 12
Das FBI untersucht eine Serie von Bombenanschlägen auf Gebäude der US-amerikanischen Regierung. Ein Verein einiger Soldaten im Ruhestand gerät unter Verdacht, hinter den fragwürdigen Attentaten zu stecken. Isobel und ihr Team hoffen darauf, dass OA Kontakt zu einem seiner einstigen Kameraden beim Militär aufnimmt. Doch etwas hält den Special Agent davon ab, den traumatisierten Kriegsveteranen für die Ermittlungen mit ins Boot zu holen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren