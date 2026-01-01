Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 4Folge 7vom 17.01.2026
42 Min.Folge vom 17.01.2026Ab 12

Das FBI-Team fahndet nach einem jungen Mädchen, das aus einer Kinderkrippe entführt wurde. Der Verdacht fällt auf eine gnadenlose Bande aus der Nachbarschaft, mit der die Vermisste noch eine Rechnung offen hat.

Kabel Eins
