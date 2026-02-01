FBI: Special Crime Unit
Folge 1: Heldenreise
40 Min.Folge vom 21.02.2026Ab 12
Das FBI schickt Omar zu einem Undercovereinsatz, bei dem er einem Dealer eine Bombe abkaufen soll. Doch der Agent findet den Mann und dessen Partner tot auf. Die Ermittlungen ergeben, dass ein gewisser Nathan die Bombe gestohlen hat und einen Anschlag auf eine Gruppe Politiker plant. Das Attentat soll auf einer vielbesuchten Konferenz stattfinden. Das FBI-Team versucht nun mit allen Mitteln, ein Unglück zu verhindern.
FBI: Special Crime Unit
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
