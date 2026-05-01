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FBI: Special Crime Unit

Preis der Loyalität

Kabel EinsStaffel 5Folge 4vom 16.05.2026
Preis der Loyalität

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FBI: Special Crime Unit

Folge 4: Preis der Loyalität

40 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 16

Der Buchhalter Frank Leone sollte als Zeuge in einem Gerichtsverfahren gegen den Drogenboss El Feo aussagen. Doch kurz vor dem Termin wird Leone auf der Straße erschossen. Das FBI untersucht den Fall und findet eine der Geschworenen ebenfalls ermordet in ihrer Wohnung auf. Tiffany kennt jemanden, der eine familiäre Verbindung zu El Feo hat und den Agenten bei der Suche helfen kann.

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