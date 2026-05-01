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FBI: Special Crime Unit

Doppeltes Spiel

Kabel EinsStaffel 5Folge 5vom 16.05.2026
Doppeltes Spiel

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FBI: Special Crime Unit

Folge 5: Doppeltes Spiel

41 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 12

Eine tschetschenische Terrororganisation hat den fünfjährigen Luke Peters entführt und seine Babysitterin erschossen. Das FBI befragt Lukes Mutter, Liza Peters, doch sie sagt aus, dass sie die Täter nicht kennt. Kurze Zeit später finden die Ermittler den Kassenzettel von zwei Wegwerfhandys. Es stellt sich heraus, dass eines der Handys der Mutter des entführten Kindes gehört. Die Agenten wollen die Frau mit den Beweisen konfrontieren, doch sie ist verschwunden.

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