FBI: Special Crime Unit
Folge 5: Doppeltes Spiel
41 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 12
Eine tschetschenische Terrororganisation hat den fünfjährigen Luke Peters entführt und seine Babysitterin erschossen. Das FBI befragt Lukes Mutter, Liza Peters, doch sie sagt aus, dass sie die Täter nicht kennt. Kurze Zeit später finden die Ermittler den Kassenzettel von zwei Wegwerfhandys. Es stellt sich heraus, dass eines der Handys der Mutter des entführten Kindes gehört. Die Agenten wollen die Frau mit den Beweisen konfrontieren, doch sie ist verschwunden.
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television
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