FBI: Special Crime Unit

Bereit oder nicht?

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 6vom 26.10.2025
Bereit oder nicht?

FBI: Special Crime Unit

Folge 6: Bereit oder nicht?

40 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12

Nach einer Auszeit ermittelt Maggie wieder in einem Mordfall. Der Dealer Kiko und eine Frau wurden im Park erschossen. Das FBI findet heraus, dass der Dealer Ärger mit einer Drogenbande hatte, und spürt ein Mitglied davon auf. Der Mann will nur dann eine Aussage machen, wenn er ins Zeugenschutzprogramm kommt. Während der laufenden Ermittlungen entdeckt Omar in Maggies Tasche Tabletten gegen Angstzustände und stellt sie zur Rede.

