FBI: Special Crime Unit
Folge 10: Der Weg ins Paradies
41 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Ein Sicherheitsbeamter der FDIC eilt einer Schwangeren zu Hilfe und kommt dabei ums Leben. Die Frau gerät schließlich in die Fänge des Killers und niemand weiß von ihrem Aufenthaltsort. Ein kniffliger Fall für das FBI-Team ...
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS
