FBI: Special Crime Unit

Der Weg ins Paradies

Kabel EinsStaffel 6Folge 10vom 20.12.2025
Der Weg ins Paradies

Folge 10: Der Weg ins Paradies

41 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12

Ein Sicherheitsbeamter der FDIC eilt einer Schwangeren zu Hilfe und kommt dabei ums Leben. Die Frau gerät schließlich in die Fänge des Killers und niemand weiß von ihrem Aufenthaltsort. Ein kniffliger Fall für das FBI-Team ...

