FBI: Special Crime Unit
Folge 1: Im Stich gelassen
40 Min.Folge vom 28.02.2026Ab 12
Der Mord an einem Klempner aus Brooklin bringt das Team zum Rätseln. Der Fall entwickelt sich mit der Zeit zu einer Ermittlung auf internationaler Ebene und sorgt auch bei der CIA für Kopfzerbrechen ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren