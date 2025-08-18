FBI: Special Crime Unit
Folge 12: Schmetterling
42 Min.Folge vom 18.08.2025Ab 12
FBI-Agentin Elise steht kurz davor, einen Menschenhändlerring zu zerschlagen. Doch der Einsatz geht schief: Adán Ocampo entkommt mit der jungen Analis. Maggie verspricht, sie zu finden. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, als Analis einen verzweifelten Notruf absetzt. Mit Hilfe des Mitarbeiters Joel versucht das Team, das Mädchen zu retten.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-8: CBS International Television
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