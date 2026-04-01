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FBI: Special Crime Unit

Späte Rache

Kabel EinsStaffel 7Folge 13vom 11.04.2026
Späte Rache

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FBI: Special Crime Unit

Folge 13: Späte Rache

39 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 16

Ein Attentat vor einem Hotel entpuppt sich als Anschlag auf US-Marshal Brad Kimble. Die Ermittlungen führen zu Grant Warren, der von Missbrauch an einer Militärakademie berichtet. Agent Scola, selbst ehemaliger Schüler dort, wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert ...

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