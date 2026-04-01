FBI: Special Crime Unit
Folge 13: Späte Rache
39 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 16
Ein Attentat vor einem Hotel entpuppt sich als Anschlag auf US-Marshal Brad Kimble. Die Ermittlungen führen zu Grant Warren, der von Missbrauch an einer Militärakademie berichtet. Agent Scola, selbst ehemaliger Schüler dort, wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert ...
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
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