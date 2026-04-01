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FBI: Special Crime Unit

Tödliche Geschwindigkeit

Kabel EinsStaffel 7Folge 14vom 11.04.2026
Tödliche Geschwindigkeit

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FBI: Special Crime Unit

Folge 14: Tödliche Geschwindigkeit

42 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 12

Im Kofferraum eines Autos wird die Leiche eines Voyager-Lokführers entdeckt. Kurz darauf entführt eine Gruppe Unbekannter mit dem Ausweis des Toten eine New Yorker Zuglinie. An Bord befinden sich auch OA und Gemma, deren Urlaubspläne jäh durchkreuzt werden. Die Situation eskaliert, als Gemma lebensgefährlich angeschossen wird. Ein atemloser Wettlauf gegen die Zeit beginnt: Können die Ermittler des FBI das Rätsel lösen und die Passagiere retten, bevor es zu spät ist?

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