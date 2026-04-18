FBI: Special Crime Unit
Folge 15: Katz und Maus
42 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 12
In einem Park wird eine Frau aufgefunden, die brutal ermordet wurde. Für das FBI-Team beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel: Der Täter hat das Verbrechen zuvor in Briefen an die Times angekündigt und will noch weiter Blut vergießen. Die Spur führt zu Daryl Ricklan, der dem Serienkiller Ray Distefano nacheifert. Um Ricklan zu stoppen, braucht Agentin Maggie Distefanos Hilfe. Doch ihr Erfolg hat einen Preis: Sie macht sich den Psychopathen zum Erzfeind...
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-8: CBS International Television
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