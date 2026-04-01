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FBI: Special Crime Unit

Schutzlos ausgeliefert

Kabel EinsStaffel 7Folge 16vom 18.04.2026
Schutzlos ausgeliefert

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FBI: Special Crime Unit

Folge 16: Schutzlos ausgeliefert

42 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 16

Ein FBI-Undercoveragent wird ermordet, und das Büro ist in Alarmbereitschaft. Die Ermittlungen decken ein Informationsleck im FBI auf. Isobel zieht Omar, Scola und die Ex-Undercoveragentin Dani Rhodes hinzu.

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