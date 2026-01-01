Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 17vom 13.01.2026
Familiensache

Folge 17: Familiensache

41 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 16

Nach einem tödlichen Überfall auf einen Rapper und sein Gefolge entdeckt das FBI eine Verbindung zum Solano-Kartell. Isobel wittert die Chance, den lang gesuchten Jack Grippo zu fassen. Mit Hilfe seiner Enkelin Billie versuchen die Agenten, an ihn heranzukommen. Doch es dauert nicht lange und die Situation eskaliert ...

