SAT.1Staffel 7Folge 19vom 27.01.2026
40 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12

Ein Mädchen wird entführt und deren Vater von den Geiselnehmern zur Beschaffung von Sprengstoff gezwungen. Der Vorfall entpuppt sich als Teil eines größeren Plans: Das FBI-Team um Maggie und OA deckt eine Verschwörung auf, die einen verheerenden Anschlag auf New York City zum Ziel hat. In einem Wettlauf gegen die Zeit machen sie Jagd auf einen Mann, der das US-Wirtschaftssystem lahmlegen will. Können sie die schmutzige Bombe an der Wall Street rechtzeitig finden und entschärfen?

SAT.1
