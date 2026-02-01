Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 7Folge 2vom 28.02.2026
40 Min.Folge vom 28.02.2026Ab 12

In einem Vorort wird ein Pärchen ermordet und das FBI-Team steht vor einem neuen Fall. Forensische Untersuchungen lenken den Verdacht auf den früheren Besitzer des Hauses, in dem die Opfer gelebt haben.

Kabel Eins
