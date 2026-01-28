FBI: Special Crime Unit
Folge 20: Künstliche Intelligenz
40 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12
Tödliche Drohnenangriffe auf Geschäftsleute führen die Ermittler zu einem aufstrebenden KI-Startup. Dort schwelen interne Konflikte um die Kontrolle der Technologie und deren Sicherheitsstandards. Wird es dem FBI-Team gelingen, den Strippenzieher zu stellen und die Gefahr aus der Luft abzuwehren?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren