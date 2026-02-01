FBI: Special Crime Unit
Folge 21: Fanatisch
40 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12
Zwei Steuerfahnder werden erstochen, und die Ermittlungen führen zu Sandra Longo, einer Anhängerin des Verschwörungstheoretikers Calvin. Die Agenten wissen bereits, dass Calvin nicht real ist, sondern von Duke Ducoyle erfunden wurde. Als Isobel Maggie berichtet, von Calvin belästigt zu werden, suchen Maggie und OA Duke auf. Sie erfahren, dass Dukes Frau entführt wurde und der Täter nun Calvins Online-Konto kontrolliert, um dessen Anhänger für seine eigenen Zwecke aufzuhetzen.
FBI: Special Crime Unit
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
