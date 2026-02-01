Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 21vom 10.02.2026
40 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12

Zwei Steuerfahnder werden erstochen, und die Ermittlungen führen zu Sandra Longo, einer Anhängerin des Verschwörungstheoretikers Calvin. Die Agenten wissen bereits, dass Calvin nicht real ist, sondern von Duke Ducoyle erfunden wurde. Als Isobel Maggie berichtet, von Calvin belästigt zu werden, suchen Maggie und OA Duke auf. Sie erfahren, dass Dukes Frau entführt wurde und der Täter nun Calvins Online-Konto kontrolliert, um dessen Anhänger für seine eigenen Zwecke aufzuhetzen.

