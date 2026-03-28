Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
FBI: Special Crime Unit

Sinkflug

Kabel EinsStaffel 7Folge 9vom 28.03.2026
Sinkflug

SinkflugJetzt kostenlos streamen

FBI: Special Crime Unit

Folge 9: Sinkflug

40 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 12

Das FBI untersucht eine Reihe verdächtiger Todesfälle, die in Verbindung mit einer großen Fluggesellschaft stehen. Ein perfider Plan gerät ans Licht, bei dem eine Terrorgruppe die Kontrolle über die Flugsysteme der Airline erlangt hat. Jetzt müssen die Agenten gegen die Zeit kämpfen und eine Katastrophe verhindern.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

FBI: Special Crime Unit
Kabel Eins
FBI: Special Crime Unit

FBI: Special Crime Unit

Alle 2 Staffeln und Folgen