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FBI: Special Crime Unit

Operation Konfetti

SAT.1Staffel 8Folge 11vom 08.06.2026
Operation Konfetti

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FBI: Special Crime Unit

Folge 11: Operation Konfetti

40 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12

Nina ermittelt verdeckt gegen einen bekannten New Yorker Drogenclan. Als ein geplanter Deal mit dem mexikanischen Kartell jedoch platzt, geraten sie und ihre Kollegin Maggie in große Gefahr. Während die Agenten alles daran setzen, die Drahtzieher zur Strecke zu bringen, nimmt der Fall für Scola eine unerwartete Wendung.

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