FBI: Special Crime Unit
Folge 5: Unantastbar
39 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12
Als der Unternehmer Alvin Quincy ermordet wird, nimmt das FBI die Ermittlungen auf. Ein Überwachungsvideo gibt schnell Aufschluss über die Täterin: Salma Bakari. Maggie und Eva setzen alles daran, die Frau aufzuspüren. Ihre Recherchen im Laufe des Falls enthüllen außerdem eine schreckliche Wahrheit.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television
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