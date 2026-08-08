Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Folge 3: Pizza-Abend
23 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 6
Joanna lädt zum gemütlichen Pizza-Abend ein und zeigt, wie unkompliziert selbstgemachte Pizza sein kann. In ihrer Küche zaubert sie zwei Varianten: Eine herzhafte Basilikum-Pesto-Pizza mit Hähnchen und eine Rucola-Prosciutto-Pizza mit cremigem Ricotta und süßen Zwiebeln. Dazu gibt es einen frischen Caesar Salad mit selbstgemachten Croûtons und hausgemachtem Dressing. Als süßen Abschluss backt sie einen saftigen Brownie-Kuchen.
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