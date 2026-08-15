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Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Koreanische Geheimrezepte

sixxStaffel 5Folge 6vom 15.08.2026
Koreanische Geheimrezepte

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Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Folge 6: Koreanische Geheimrezepte

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Joanna Gaines lädt ihre Mutter, ihre Tante und ihren Onkel in ihre Küche ein und zaubert ein Menü voller koreanischer Lieblingsgerichte. Auf dem Speiseplan stehen eine Hühnersuppe mit Teigtaschen, ein süß-scharfes Honig-Knoblauch-Hähnchen sowie zarte Mandelkekse nach einem Rezept aus Joannas Kindheit. Zudem verrät Joannas Familie ein besonderes Geheimrezept.

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