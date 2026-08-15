Koreanische GeheimrezepteJetzt kostenlos streamen
Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Folge 6: Koreanische Geheimrezepte
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Joanna Gaines lädt ihre Mutter, ihre Tante und ihren Onkel in ihre Küche ein und zaubert ein Menü voller koreanischer Lieblingsgerichte. Auf dem Speiseplan stehen eine Hühnersuppe mit Teigtaschen, ein süß-scharfes Honig-Knoblauch-Hähnchen sowie zarte Mandelkekse nach einem Rezept aus Joannas Kindheit. Zudem verrät Joannas Familie ein besonderes Geheimrezept.
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