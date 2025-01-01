Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!
Chip und Joanna Gaines verwandeln renovierungsbedürftige Häuser in wahre Traumpaläste. Während Chip sich um das Äußere kümmert, macht Joanna den Innenraum zur Wohlfühloase.
Bei der Suche nach dem perfekten Haus spielen viele Faktoren eine Rolle: Der Preis, die Nachbarn, die Umgebung. Doch was ist, wenn all diese Dinge stimmen, aber das Haus hässlich und renovierungsbedürftig ist? Die Immobilienexpert*innen Chip und Joanna Gaines empfehlen: Kaufen. In der Doku-Serie Fixer Upper überzeugen Chip und Joanna skeptische Käufer*innen und stehen ihnen schließlich mit Rat und Tat zur Seite. So verwandeln sie zusammen auch das hässlichste Gebäude zum Stolz der gesamten Nachbarschaft.
Jetzt wird renoviert
Doch wie genau funktioniert der ganze Prozess der Fixer Upper? Die erfahrenen Immobilienmakler*innen Joanna Gaines und Chip Gaines zeigen den Käufer*innen zunächst drei verschiedene Häuser in Texas, die alle definitiv renoviert werden müssen. Schließlich wird eins davon ausgewählt und renoviert. Dabei übernimmt Joanna das Design, während sich Chip um die rechtlichen Einzelheiten kümmert. Sie haben ein Budget von maximal 200.000 US Dollar.
Neues Haus, neue Probleme
Jede Folge von Fixer Upper bringt eine neue Herausforderung mit sich. Die frisch geschiedene Karla sucht für sich und ihren siebenjährigen Sohn eine neue Bleibe in der Nachbarschaft ihrer besten Freundin. Um den Frauen den gegenseitigen Besuch zu erleichtern, plant Chip den Bau einer Brücke, die die beiden Häuser verbindet. Ob das klappt?
Das Ehepaar McCall leitet ein Waisenhaus in Uganda. Für einen längeren Aufenthalt in ihrer Heimatstadt Waco beauftragen sie ihre Kinder und die Gaines damit, ein passendes Haus in Texas zu finden. Der Kaufprozess wird allerdings von bürokratischen Hürden, einem schmalen Budget und Zeitknappheit erschwert.
Ein abenteuerlustiges Ehepaar beauftragt die Gaines, eine große Unterkunft in der Nähe von Lake Waco zu finden. Doch dazu müssen Chip und Joanna jeden Cent des vorhandenen Budgets umdrehen.
Chip und Joanna Gaines: Renovierungsprofis
Joanna Gaines und Chip Gaines sind ein Ehepaar aus Waco, Texas, das im Renovierungsgeschäft arbeitet. Sie haben mehrere Unternehmen wie zum Beispiel Magnolia Home, Magnolia Reality, Magnolia Press und Magnolia Seid & Supply. Die erste Staffel von Fixer Upper wurde 2014 ausgestrahlt, die zweite 2015 und so ging es im Jahrestakt bis zur fünften Staffel weiter. 2017 wurde das Spin-Off der von Fixer Upper bekannt gegeben. Dieses heißt Fixer Upper: Behind the Design und gibt einen detaillierten Einblick hinter den Kulissen der Show.
