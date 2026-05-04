Das skandinavische FarmhausJetzt kostenlos streamen
Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!
Folge 10: Das skandinavische Farmhaus
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6
Nach 17 Jahren in Pakistan will das Ehepaar Ramsey mit seinen Kindern wieder nach Waco, Texas, ziehen. Sie kaufen online ein Haus und sehen es an der Seite der Profi-Restaurateure Jo und Chip zum ersten Mal in Wirklichkeit. Hat sich dieser Risikokauf wirklich gelohnt?
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