Traumküche auf SpanischJetzt kostenlos streamen
Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!
Folge 11: Traumküche auf Spanisch
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6
Die Eheleute Alondra und Abdias kommen ursprünglich aus Puerto Rico und freuen sich auf ihr neues Zuhause, das sie mit ihren beiden Kindern beziehen werden. Alondra ist sehr anspruchsvoll, was die Gestaltung der Küche angeht. Chip und Jo wollen es der temperamentvollen Mutter recht machen.
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