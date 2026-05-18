Ein Haus für den OpernsängerJetzt kostenlos streamen
Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!
Folge 6: Ein Haus für den Opernsänger
42 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 6
Josh liebt die Musik und möchte die Möglichkeit haben, seiner Leidenschaft in den neuen vier Wänden nachgehen zu können. Chip und Joanna stellen ihm und seiner Frau ein eher unscheinbares Objekt vor, versprechen aber, dass es in neuem Glanz erstrahlen wird.
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