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Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!

Ein Haus für Joannas Schwester

Puls8 HDStaffel 5Folge 9vom 25.05.2026
Ein Haus für Joannas Schwester

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Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!

Folge 9: Ein Haus für Joannas Schwester

42 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 6

Joanna und Chip restaurieren ein Haus in Waco, als sie eine freudige Nachricht bekommen: Joannas Schwester möchte mit ihrer Familie zurück in die Heimat ziehen und ist auf der Suche nach einem passenden Haus für sieben Leute. Könnte das aktuelle Projekt die Wünsche der Rückkehrer erfüllen?

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