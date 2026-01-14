Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fleckgeflutscht!

Die Maske fällt

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 25vom 14.01.2026
Die Maske fällt

Fleckgeflutscht!

Folge 25: Die Maske fällt

24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Erneut führt Dr. Ätz Teuflisches im Schilde. Er stellt seine drei giftgrünen Schmatzer so lange in eisige Kälte, bis sie sich tüchtig erkältet haben. Mit ihrer Erkältung stecken sie die Reinigungspflanzen an und sorgen so dafür, dass die sich augenblicklich in tödlicher Gefahr befinden. Denn die empfindlichen Pflanzen überleben die Ansteckung nur, wenn ihnen das einzige wirksame Gegenmittel verabreicht wird: Hühnersuppe mit viel Zwiebeln! Doch schrecklicher Weise ruft just in diesem Moment der örtliche Nachrichtenreporter Herbert Bilge dazu auf, sämtliche Zwiebeln der Stadt in einem zentralen Depot abzugeben. Und schrecklicher noch: von dort gelangen sie auf direktem Weg zu keinem anderen als, Dr. Ätz! Gibt es also einen Zusammenhang zwischen Herbert Bilge und Dr. Ätz? Kann es Florian endlich gelingen, die geheimnisvolle Identität seines größenwahnsinnigen Gegenspielers zu entlarven und ihm ein für allemal das Handwerk zu legen? Und vor allem: reicht die Zeit, um doch noch eine anständige Hühnersuppe mit genügend Zwiebeln zu kochen und zu verabreichen? Es wird knapp!

