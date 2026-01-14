Fleckgeflutscht!
Folge 26: Die letzte Spülung
Nachdem sein Versteck zerstört ist, sein Eingangsportal in die Abflusswelt vernichtet und seine geheime Identität allen in der Stadt bekannt geworden ist, scheint Dr. Ätz endgültig besiegt. Doch dann verschafft er sich Zugang zu dem Handwaschbecken, durch das die Flecks in die Abflusswelt gelangen, und unternimmt ein allerletzten Versuch, doch noch den Reinigungssee zu zerstören und mit Hilfe seiner willfährigen Schmatzer die Macht in der Stadt zu übernehmen. Florian und Annelie scheinen ihren Freunden in der Unterwelt in dieser Notsituation kaum noch beistehen zu können. Denn erstens haben sie und Mama Betty sich als Kellner für eine Party in Mandys Haus verdingt, was anstrengend und nervig genug ist!, und zweitens hat Mama Betty angekündigt, dass die Familie sowieso die Koffer packt und in eine ganz andere Stadt ziehen wird. Die Chancen stehen also gut für Dr. Ätz’ letzte Spülung!
